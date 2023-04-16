Племянник Пугачевой рассказал о разрыве общения со знаменитой тетей

Алла Пугачева была дружна со своим родным братом Евгением, поэтому после его смерти в 2011 году стала помогать его сыну Владиславу. Певица помогала осиротевшему племяннику деньгами, а, когда мужчина увлекся запрещенными препаратами, направила его на лечение. Также Примадонна взяла опекунство над его сыном.

После успешного лечения Пугачева подарила племяннику квартиру в центре Москвы. Однако в связи с отъездом певицы в Израиль родственники перестали общаться.

«Я не созваниваюсь, да и мне не звонят. У меня все есть, мне всего хватает», — объяснил племянник Пугачевой.

По словам Владислава, он не держит обиду на знаменитую тетю.

«Она живет своей жизнью. Вот она захотела в Израиль и уехала», — пояснил он.

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