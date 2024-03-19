Племянник Леонтьева объяснил, почему певец не говорит о своей позиции по СВО

Племянник певца Валерия Леонтьева Юрий Рудой объяснил, почему исполнитель не говорит о своей позиции по поводу СВО. По его словам, музыкант «хочет оставаться нейтральным».

Комментарий приводит ИА Регнум.

«Свою позицию об СВО он не говорит, потому что в силу возраста хочет оставаться нейтральным», - сообщил родственник Леонтьева и напомнил, что певец был в Афганистане, Чечне, Крыму и Чернобыле.

Его переезд в США Рудой объяснил тем, что там находится жена.

69-летний племянник также объяснил решение артиста уйти со сцены. Рудой сообщил, что это не связано с состоянием артиста – оно «изумительное». Проблема в том, что в 75 лет Леонтьеву тяжело придерживаться выбранного стиля.

Ранее Рудой назвал настоящей матерью певца Майю Яковлевну, которую считали его сестрой. Сам племянник заявил, что на самом деле приходится певцу братом, а тот ему не дядя. Официально считалось, что родителями певца являются Екатерина Клюц и Яков Леонтьев. Оказалось, что они - бабушка и дедушка Леонтьева.