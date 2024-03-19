«Он мне не дядя, а брат»: племянник Валерия Леонтьева пролил свет на семейную тайну

Племянник певца Валерия Леонтьева Юрий Рудой признался, что на самом деле приходится артисту братом, а не дядей. Их мать Майя Рудая умерла 19 лет назад.

Подробности приводит ИА Регнум.

«Валерий мне не дядя. Он мой брат», - признался Рудой.

Выяснилось, что родственники редко общаются. Юрий никогда не просил денег. При этом Леонтьев всегда поддерживал мать – до самой ее смерти.

Журналисты пытались разгадать семейную тайну певца почти 20 лет: они спорили, кто является матерью артиста. Документально – это Екатерина Клюц и Яков Леонтьев. Сообщалось, будто Екатерина родила Валерия в 43 года. В семье росла дочь Майя, которая старше певца на 19 лет. Однако после ее смерти в 2005 году появились сообщения, будто это не сестра Леонтьева, а мать. Это подтверждали друг певца Александр Богданович и подруга Майи Яковлевны. Последняя рассказывала, что Майя приехала с родителями в Коми беременной, а после рождения сына его записали на дедушку и бабушку. Это сделали, чтобы ей было проще обустроить жизнь.

19 марта стало известно об уходе Леонтьева со сцены. Данную информацию подтвердил концертный директор артиста Борис Чигирев.