Племянница Рената Ибрагимова заявила, что не будет разводиться с приемным сыном. Об этом сообщает 116.ru.

Громкая история вокруг 54-летней племянницы оперного певца Рената Ибрагимова Айсылу Чижевской и ее 23-летнего приемного сына Даниила появилась в медиапространстве еще в ноябре 2023 года. Тогда пара, познакомившаяся в детском доме, объявила о свадьбе.

Однако уже спустя полгода Чижевская заявила о разводе с молодым человеком. Причиной послужило то, что она обнаружила анкету Даниила на сайте мужчин по вызову.

Впрочем, наследница Ибрагимова теперь заявляет, что передумала разводиться — все недомолвки в семье удалось решить.

«Не разводимся. Мы сейчас едем вместе по нашим делам. У нас всё хорошо. Были нюансы, но всё утряслось. Между семейной парой бывает всё. Бывают и взлеты, и падения, и примирения», — рассказала она.

Отметим, после свадьбы с Даниилом у Чижевской отобрали других приемных детей, которых она воспитывала. Соцработники посчитали семью неблагополучной.

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