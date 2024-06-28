Племянница Отара Кушанашвили рассказала о его состоянии

Журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили стало лучше после операции. Об этом RT сообщила его племянница.

По словам женщины, шоумена успешно прооперировали. У звезды выявили опухоль, но какую именно в настоящий момент неизвестно – необходимо дождаться результатов биопсии, которые будут готовы примерно через неделю.

Племянница Кушанашвили отметила, что преждевременно говорить о раке, такого диагноза пока нет. Информация о циррозе печени также не соответствует действительности. Женщина добавила, что последние две недели журналист плохо себя чувствовал. Близкие рекомендовали ему обратиться за медицинской помощью, однако тот отказывался и продолжал работать.

Напомним, 20 июня у Отара Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника. Телеведущего экстренно госпитализировали с жалобами на боли в брюшной полости. При этом он почувствовал себя плохо примерно за неделю, но не обратился к врачам, а заперся в своей квартире и не пускал никого из друзей.

Ранее мы писали, что у Отара Кушанашвили развился перитонит после удаления части желудка.