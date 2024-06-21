Племянница Отара Кушанашвили раскрыла подробности его состояния: лежит в реанимации

Племянница журналиста Отара Кушанашвили рассказала о его состоянии. По ее словам, он все еще находится в реанимации и не приходит в себя. Об этом она сообщила в беседе с RT.

По данным источника, состояние госпитализированного артиста по-прежнему тяжелое. Он без сознания. При этом пока официально не подтверждено, что у него рак.

Родственница Кушанашвили подтвердила, что у него действительно обнаружили опухоль, но неизвестно, опасная ли она. Сейчас семья ждет результаты биопсии. Они будут готовы через неделю. Также она призналась, что операция прошла успешно, а диагноз «цирроз печени» журналисту не ставили.

В беседе с прессой племянница Отара поделилась, что плохо ему стало еще две недели назад, но он отказывался от помощи. До последнего он продолжал работать, пока боли не стали слишком сильные. Напомним, что о госпитализации журналиста стало известно 20 июня.

Ранее появилась информация, что Отар Кушанашвили жаловался на здоровье и дрожащий голос, записывая YouTube-шоу.