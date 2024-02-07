Намерены обратиться в Следком: наследники Мордюковой возобновили борьбу за квартиру

Борьба между родственниками актрисы Нонны Мордюковой из-за ее квартиры возобновилась. Теперь к решению вопроса, связанного с перераспределением жилплощади, намерены подключить Следственный комитет, передает mk.ru.

После смерти Мордюковой квартира досталась ее сестре Наталье. Она, в свою очередь, оформила ренту на своих племянниц. Через какое-то время муж одной из них, Елены, выкупил недостающую долю. Это стало поводом для возобновления дележки жилплощади.

Так, к семейной паре пришла Людмила, еще одна сестра Нонны Мордюковой. Ее сопровождала жена покойного сына Натальи. Женщины потребовали, чтобы квартира вновь была поделена, однако к пониманию стороны не пришли. Поэтому, по всей видимости, решение конфликта будет найдено исключительно в правовой области.

Ранее сообщалось, что имущество бездетной артистки Ирины Мирошниченко разделят племянники. Соответствующей информацией поделились журналисты.