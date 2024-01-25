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Опубликовано 25 января 2024, 10:48
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Эксперт раскрыла новые подробности седьмого брака Бари Алибасова

PR-специалист Кондратьева не стала скрывать «подноготную» брака Бари Алибасова.
Эксперт раскрыла новые подробности седьмого брака Бари Алибасова

© Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

Недавно продюсер, создатель группы «На-На» Бари Алибасов женился в седьмой раз на своей помощнице Елене. В беседе с «ДНИ.РУ» PR-специалист Александра Кондратьева высказала свое мнение относительно седьмого брака музыканта.

Известно, что не все положительно восприняли новость о новом браке Алибасова. Многие не верят в искренность этого союза и пророчат ему скорый крах. Однако Кондратьева не согласна с этим.

PR-специалист считает, что чувства продюсера к избраннице искренние. Более того, Елена помогла Бари Алибасову, когда он находился в трудной ситуации. Александра Кондратьева также отметила, что продюсер полон жизненных сил и энергии.

«Впереди много счастливых дней с новой избранницей, тем более молодость продлевает жизнь, дает силы. Я, конечно, не сторонница неравных браков. Но, как говорится, каждому — свое», — отметила эксперт.

К тому же многие посчитали подозрительным, что любящий внимание и публичность Бари Алибасов решил сыграть свадьбу вдали от посторонних глаз. По мнению Александры Кондратьевой, такое решение обусловлено сильными чувствами между влюбленными, которыми они не захотели делиться с окружающими и решили разделить их друг с другом.

Ранее Бари Алибасов рассказал о своей новой супруге и поделился впечатлениями о семейной жизни.

Источник фото:Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Источник:«ДНИ.РУ»
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Бари Алибасов
продюсер
свадьба
брак
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