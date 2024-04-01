«Платон обожает это место»: Ксения Собчак улетела из России вместе с сыном

Журналистка Ксения Собчак вместе с сыном Платоном улетела на отдых в Дубай. Звезда рассказала о путешествии в соцсетях.

Собчак решила провести каникулы с сыном в Дубае. Она выбрала этот город, потому что, как она отметила, Платон очень любит его. Вместе с наследником они остановились в одном из самых роскошных отелей Дубая — Burj Al Arab, который находится на собственном острове.

«Детские каникулы я жду больше всего на свете. В нашей школе они чаще обычного, но короткие. В этот раз на неделю приехали в Дубай — Платон обожает это место», — поделилась блондинка.

Журналистка воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Собчак и Виторган сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019 года объявили о разводе. В сентябре того же года ведущая вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Для обоих этот брак стал вторым. Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, у них есть дочь Анна.

На свою свадьбу Ксения Собчак и Константин Богомолов пригласили множество знаменитостей, включая журналиста Владимира Познера, актера Игоря Верника, певца Филиппа Киркорова, продюсера Яну Рудковскую, актрису Марию Шумакову и фигуристку Татьяну Навку.

Ранее мы писали о том, что Собчак раскритиковала Канделаки за тарелку от французского бренда. В своем Telegram-канале она задалась вопросом, почему женщина не поддерживает отечественных производителей.