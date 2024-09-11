«Может повысить гонорары»: раскрыты заработки Настасьи Самбурской

Продюсер Дворцов рассказал, что Самбурская получает 1,5 млн за выступление. Об этом стало известно «Страстям».

Настасья Самбурская продолжает активно заниматься творчеством — на днях она рассказала о скором выходе новой песни. По мнению продюсера Сергея Дворцова, карьера артистки идет в гору.

«Она талантливая. Она начинает развиваться. А что такое развитие для творческого человека? Это глоток воздуха, это вдохновение, которое она где-то черпает. Может, в личной жизни, может быть, где-то еще. Это прекрасно», — объяснил он.

Рассказывая о доходах Самбурской, продюсер рассказал, что за последние несколько лет они у артистки не изменились.

«У нее были доходы 1−1,5 млн рублей и выше. Я думаю, что они и остались. Если она взлетит в музыкальной индустрии, то может повысить свой гонорар еще на один миллион рублей», — заявил он.

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