«Платили 40 тысяч за массовку»: раскрыты доходы Людмилы Поргиной в «Ленкоме»

В конце прошлого года вдова Николая Караченцева Людмила Поргина ушла из театра «Ленком». Артистка утверждает, что сейчас не испытывает проблем с финансами после увольнения.

После смены худрука в театре с Марка Захарова на Марка Варшавера, 75-летнюю артистку перестали ставить на ведущие роли. Поргина также жаловалась на низкую зарплату.

Поргина отметила: играть в массовке для актрисы такого уровня, как она, стало унижением. Поэтому она взвешенно приняла решение об уходе из театра.

Сейчас жизнь актрисы складывается наилучшим образом.

«Я себя чувствую просто сказочно. Волшебно! <…> Я, когда уволилась, вышла из театра и сказала сама себе: "Слава тебе, Господи"», — цитирует актрису портал PROZVEZD.

Увольнение не сказалось и на материальном положении звезды. Артистке в случае чего могут помочь сын и невестка. О безбедном будущем своей супруги позаботился и покойный муж Поргиной.

«А в "Ленкоме" я получала не такие большие деньги. Мне платили 40 тысяч в месяц за массовку. Саша Захарова тоже там получает маленькую зарплату, играет редко. А ведь она — народная артистка», — заключила Людмила Поргина.

Ранее сообщалось, что актрисе удалили опухоль ободочной кишки. Новообразование оказалось доброкачественным. Поводом для обращения к врачам стала боль в левой части живота.