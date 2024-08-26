Платье за 400 тысяч, музыка, рисунки на песке: раскрыты подробности свадьбы 24-летнего сына Татьяны Лютаевой

Недавно 59-летняя актриса Татьяна Лютаева поделилась радостной новостью о том, что ее 24-летний сын женился. В личном блоге звезда фильма «Гардемарины, вперед!» опубликовала кадры со свадьбы Доминикаса Раманаускаса и его избранницы. Издание StarHit выяснило подробности торжества.

Сын Татьяны Лютаевой, актер Доминикас Раманаускас, женился на своей возлюбленной Александре Григорьевой. Пара зарегистрировала отношения во Дворце бракосочетания «Барвиха Luxury Village» в Москве. В ЗАГС артист и его избранница отправились в оверсайз-образах светлых оттенков. Сын артистки был в футболке и льняных брюках, а его девушка — в майке и юбке, но при этом в босоножках от Chanel. По данным StarHit, стоимость такой обуви начинается от 100 тыс. рублей.

По информации источника, после регистрации пара отмечала торжество в столичном ресторане T1. Доминикас Раманаускас и Александра Григорьева сменили наряды на более праздничные. Так, девушка надела шелковое платье от бренда Gabriela Hearst стоимостью 400 тыс. рублей. Сын Татьяны Лютаевой же накинул на футболку светлую рубашку.

После праздничного ужина супруга актера надела платье из чистого шелка от J.Kim, которое, по информации издания, стоит 80 тыс. рублей. К вечеру приглашенные на мероприятие гости рисовали на песке, также на свадьбе звучала живая музыка в исполнении скрипачей.

Напомним, Доминикас Раманаускас родился в браке Татьяны Лютаевой с режиссером Рокасом Раманаускасом, который стал вторым мужем актрисы. Также у знаменитости есть 36-летняя дочь, актриса Агния Дитковските, от первого брака с поэтом-песенником и актером Олегасом Дитковскисом.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Лютаева призналась в дружбе с бывшими мужьями.