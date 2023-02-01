Актриса Татьяна Лютаева призналась, что дружит со всеми мужчинами, от которых рожала детей

Исполнительница блистательной роли Анастасии Ягужинской в знаменитых «Гардемаринах» и сегодня, в свои 57, выглядит прекрасно. В чем секрет?

Во-первых, поменьше жрать, - уверяет актриса. – И много двигаться. Стараюсь проходить в день не менее 10 тысяч шагов. И шаги эти часто приводят меня на пилатес. Во-вторых, находить в жизни положительные стороы, не бояться ее и грядущей старости.

Есть и третья мудрость. Лютаева признается, что поддерживает хорошие отношения со всеми тремя своими бывшими мужьями.

Ну если я рожала детей ото всех этих мужчин, как же я могу с ними не дружить?

Сейчас на руках у бабушки подрастает маленькая Ника – дочь заслуженной артистки России Агне Дитковските.