22:10, 01 февраля 2023
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Актриса Татьяна Лютаева призналась, что дружит со всеми мужчинами, от которых рожала детей
Актриса Татьяна Лютаева призналась в дружбе с бывшими мужьями.
Фото: Фото Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Исполнительница блистательной роли Анастасии Ягужинской в знаменитых «Гардемаринах» и сегодня, в свои 57, выглядит прекрасно. В чем секрет?
- Во-первых, поменьше жрать, - уверяет актриса. – И много двигаться. Стараюсь проходить в день не менее 10 тысяч шагов. И шаги эти часто приводят меня на пилатес. Во-вторых, находить в жизни положительные стороы, не бояться ее и грядущей старости.
Есть и третья мудрость. Лютаева признается, что поддерживает хорошие отношения со всеми тремя своими бывшими мужьями.
- Ну если я рожала детей ото всех этих мужчин, как же я могу с ними не дружить?
Сейчас на руках у бабушки подрастает маленькая Ника – дочь заслуженной артистки России Агне Дитковските.
- Не знаю, какой я была женой, но бабушка я, конечно, сумасшедшая, - смеется Лютаева журналистам MK.ru, – но в Нике точно есть актерская жилка. Она читает Ахматову и Цветаеву. И я ее учу!
Источник фото:http://www.starface.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: