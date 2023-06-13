Платье просвечивалось: яркий образ подвел Ларису Долину на Красной площади

67-летняя певица Лариса Долина оконфузилась на концерте 12 июня, который состоялся на Красной площади. Артистка выбрала для выступления платье цвета бордо, которое просвечивалось из-за света экранов.

Наряд с пайетками и бусинами обтягивал фигуру исполнительницы, которая два года назад похудела на 21 кг. Однако артистка не учла, что наряд будет просвечивать из-за экранов, расположенных за спиной.

В результате публика увидела спрятанные под платьем ноги певицы.

С платьем связан еще один конфуз 12 июня. Оказалось, что коллега Долиной певица Валерия выбрала для выступления наряд такого же цвета – ее брючный костюм тоже был усыпан пайетками. Зрители отмечали, что артистки оделись почти одинаково.

Ранее мы писали, что в Сети начали обсуждать внешность 64-летней певицы Надежды Кадышевой после выступления на государственном концерте. Поклонники, увидев фотографии исполнительницы, отметили, что она прибавила в весе. На снимках Кадышева выглядела так, будто у нее нет шеи, а глаза под тяжелым макияжем выглядели как узкие щелочки.

Также в Сети раскритиковали наряд артистки: многие сочли, что пышные рукава превратили ее в массивную женщину.