Платье, похожее на наряд невестки Наташи Королевой, продают в интернете за 2 тыс.

Длинное платье контрастного цвета, похожее на наряд невестки Наташи Королевой, продают в интернете за 2 тысячи. На это обратил внимание сайт «Страсти».

Мелисса Волынкина вместе с мужем Архипом и свекровью посмотрела спектакль дочери Владимира Винокура Насти. Для светского мероприятия она выбрала элегантное платье макси на бретелях.

Аналогичное платье с молочными вставками продают на маркетплейсах примерно за 2,2 тыс. рублей. В описании говорится, что на 95% оно сделано из полиэстера. Вечернее платье, как у Мелиссы, - тренд сезона весна-лето 2025 года, утверждают продавцы. Наряд продается в размерах от XS до L.