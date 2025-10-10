Интересует только еда: Наташа Королева привела невестку на светское мероприятие

Певица Наташа Королева вновь начала посещать светские мероприятия в компании невестки Мелиссы Волынкиной.

Как пишет Telegram-канал «Свита короля», исполнительница хита «Желтые тюльпаны» не теряет надежду познакомить жену единственного сына с полезными людьми.

На днях Королеву с невесткой заметили на презентации нового клипа диждея Кати Гусевой. Пока певица в необычном платье с петухом на груди общалась с гостями, Мелисса делала селфи и снимала угощения на столе.

По данным канала, невестка Королевой и Тарзана не проявляла интереса к общению и старалась хорошо поесть. В личном блоге девушка хвасталась бутербродами с красной икрой и другими закусками.

Ранее Сергей Глушко откровенно рассказал о браке сына Архипа фразой: «Мы все совершаем ошибки и на них учимся». Сама же Наташа Королева также придерживается тактики невмешательства в личную жизнь 23-летнего наследника и дает советы только тогда, когда он сам их просит.