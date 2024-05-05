«Платье мечты»: Регина Тодоренко снялась в уникальном наряде, созданном искусственным интеллектом

Телеведущая Регина Тодоренко примерила уникальное платье, которое было создано искусственным интеллектом. Знаменитость поделилась снимками в наряде в личном блоге.

Регина Тодоренко предстала перед камерой в белом макси-платье Sovereign Atelier с длинными рукавами и золотым корсетом. Телеведущая дополнила образ несколькими кольцами, украшением на голову и босоножками на каблуках. Волосы артистки были собраны в пучок, а макияж она выбрала в соответствии с ярким нарядом — розовую помаду и серебристые стразы.

Как рассказала Регина Тодоренко, платье создавалось более трех месяцев. Над ним работала дизайнер Рабиа Халилли с применением искусственного интеллекта. По словам знаменитости, идея наряда «основывается на божественном женском начале».

«Искусственный интеллект создал платье мечты. Специально для шоу „Маска“ я и моя команда заморочились и решились на разработку уникального платья», — написала Регина Тодоренко.

Напомним, телеведущая получила известность после участия в программе о путешествиях «Орел и решка». Также Регина Тодоренко снялась в шоу «Маска», «Ледниковый период», «Мейкаперы», «Конфетка». В феврале этого года артистка стала членом жюри пятого сезона популярного шоу «Маска», а также ведущей «Новой Фабрики звезд».

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко рассказала об отношениях с супругом, певцом Владом Топаловым.