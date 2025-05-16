«Платье готово»: 54-летняя певица Анжелика Агурбаш выходит замуж

Певица Анжелика Агурбаш сообщила, что выходит замуж. Торжество пройдет этим летом.

Подробности приводит Национальная служба новостей.

«Я выхожу замуж этим летом, более того, на ближайший год переезжаю в другой город России. Свадьба будет и в Москве тоже», - рассказала 54-летняя артистка.

Агурбаш решила сделать публичное заявление, чтобы журналисты «ничего не придумывали». Певица отказалась раскрывать подробности, она уверена: счастье любит тишину.

«Платье уже готово, но честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», - поделилась исполнительница.

Известно, что пара не собирается заключать брачный контракт. Агурбаш рассказала, что когда-то отказалась выходить замуж, так как за неделю до свадьбы ей предложили заключить брачный контракт. Она считает оформление подобных документов «унизительным».

Ранее Агурбаш объяснила, что пропала из медийного пространства из-за сложного развода.