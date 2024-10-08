Платье, часы за 2 млн и золотой браслет Cartier: Анна Калашникова скрывает богатого возлюбленного

Певица Анна Калашникова посетила открытие II сезона проекта «Театр в кино» в киноцентре «Октябрь» в эффектном алом платье. В беседе с Kp.ru артистка заявила, что наряд — подарок ее возлюбленного, и рассказала о других презентах избранника, которого скрывает от публики.

В Москве в рамках открытия II сезона проекта «Театр в кино» состоялся показ киноверсии оперы «Золушка» на музыку Леонида Вайнштейна. Постановка московского театра «Геликон опера» под руководством Дмитрия Бертмана снята многокамерной съемкой и с использованием передовых технологий, что придало известной сказке новое звучание и современность. На мероприятии появились многие знаменитости: Александр Олешко, Зара, Игорь Крутой и другие.

Анна Калашникова также появилась на красной дорожке. Певица выбрала алое платье в пол с открытыми плечами и откровенным декольте, дополнив образ украшениями и сумкой. Артистка сделала яркий макияж и уложила волосы волнами. По словам знаменитости, наряд, который она надела на мероприятие, ей подарил любимый мужчина.

«Специально заказал платье к премьере. Знает все мои мерки. Мы уже не первый месяц вместе», — заявила Анна Калашникова. Артистка также продемонстрировала и другие презенты от избранника — бриллиантовые часы Rolex за 2 млн рублей и золотой браслет Cartier Love.

«Такой же браслет, знаю, есть и у Ксении Собчак. Это из коллекции для влюбленных, такие украшения дарят на знаковые даты», — рассказала певица.

Знаменитость призналась, что пока не планирует представить публике своего возлюбленного, но намекнула, что скоро может удивить новостями.

Ранее мы писали о том, что Анна Калашникова рассказала о планах родить еще двух детей.