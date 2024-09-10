«Готовы к новым родам»: Анна Калашникова рассказала, сколько у нее будет детей

Актриса Анна Калашникова рассказала о планах родить еще двух детей. Об этом стало известно «Страстям».

Модель и актриса Анна Калашникова появилась на красной дорожке Астровечеринки, организованной сайтом theDay.ru. Она рассказала, что готова во второй раз стать мамой. Напомним, сейчас Калашникова воспитывает сына Даниила.

«Я уже очень давно готова стать мамой. Так получилось, что пять лет назад я потеряла ребенка на большом сроке беременности. Но мы давно уже готовы к новым родам, высчитываем. И мне предсказали, что у меня все равно будет трое детей, как раз таки вот-вот, чуть ли не в течение года», — рассказала она.

Калашникова призналась, что сейчас ее сердце занято. Личность нового возлюбленного она раскрывать отказалась.

«Свой статус не раскрываю, но я не свободна», — добавила звезда.