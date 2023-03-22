«Пластиковые зубы на потасканном лице»: Максима Галкина* назвали худшей версией Елены Воробей
Сменившего прическу Максима Галкина* сравнили в Сети с Еленой Воробей.
Фото: Korobeynikov Dmitry/East News
Шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) уже больше года живет в Израиле. Теперь поклонники могут наблюдать за комиком, либо приезжая на зарубежные концерты, либо в социальных сетях. Причем с каждым месяцем узнать мужа Аллы Пугачевой все сложнее и сложнее. Сначала фанаты хватили артиста, говоря, что он только молодеет, но уже вскоре их мнение изменилось. Ведь без фильтров и масок Галкин* оказался совсем другим.
На концерте Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве зрители сделали немало снимков, на которых запечатлели звездных супругов. Больше всего, конечно, обсуждали внешность Аллы Борисовны, которая, по слухам, была тяжело больна, но и ее муж вызвал у поклонников много вопросов. На светском мероприятии у него был уставший вид, а без фотошопа стали заметны глубокие морщины на лице и синяки под глазами.
Вот только, несмотря на «разоблачение», в личном блоге Галкин* продолжил молодиться. Только теперь он получает не восторженные комментарии в свой адрес, а насмешки и упреки. Недавно он выставил в Сеть новую публикацию, которая сразу привлекла внимание недоброжелателей. Пользователи писали, что шоумен выглядит «пластмассовым» и что он похож на Елену Воробей. Причем на ее худшую версию.
«Пластиковые зубы на потасканном лице»; «Смотрится неестественно эта улыбочку Гуимплена»; «Макс вылитый Елена Воробей», - писали подписчики Максима*.
Напомним, что недавно поклонники вновь стали обсуждать изменения во внешности Пугачевы. После новой фото певицы стало заметно, что у нее что-то произошло с мимикой. По словам эксперта, Алле Борисовне повредили лицевой нерв во время неудачной пластической операции.
*(Признан иноагентом на территории РФ)