Пластический хирург Тимур Хайдаров станет отцом во второй раз

Супруга хирурга Тимура Хайдарова запустила информацию о своей беременности, об этом сообщает Woman.ru.

Светлана Сильваши рассказала в соцсетях, что ждет третьего ребенка. Сейчас она вместе с мужем Тимуром Хайдаровым воспитывает дочь Амиру, родившуюся у пары в 2022 году. Кроме нее, у Светланы есть ребенок от предыдущего брака.

В соцсетях Сильваши предложила подписчикам угадать пол малыша.

«Это стало неожиданным событием для нашей семьи… По воле судьбы и Бога совсем скоро мы станем многодетными родителями… В ожидании третьего ребёнка! А теперь давайте гадать, кто же станет нашим новым членом семьи?» — задала вопрос она.

Комментарии с поздравлениями под записью оставили некоторые звезды российского шоу-бизнеса: Валерия, Мария Погребняк и Юлия Долматова.

Ранее мы писали о том, что 60-летний продюсер Андрей Разин вспомнил, как бросил беременную гражданскую жену.