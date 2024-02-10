Пластический хирург Тимур Хайдаров станет отцом во второй раз
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Супруга хирурга Тимура Хайдарова запустила информацию о своей беременности, об этом сообщает Woman.ru.
Светлана Сильваши рассказала в соцсетях, что ждет третьего ребенка. Сейчас она вместе с мужем Тимуром Хайдаровым воспитывает дочь Амиру, родившуюся у пары в 2022 году. Кроме нее, у Светланы есть ребенок от предыдущего брака.
В соцсетях Сильваши предложила подписчикам угадать пол малыша.
«Это стало неожиданным событием для нашей семьи… По воле судьбы и Бога совсем скоро мы станем многодетными родителями… В ожидании третьего ребёнка! А теперь давайте гадать, кто же станет нашим новым членом семьи?» — задала вопрос она.
Комментарии с поздравлениями под записью оставили некоторые звезды российского шоу-бизнеса: Валерия, Мария Погребняк и Юлия Долматова.
Ранее мы писали о том, что 60-летний продюсер Андрей Разин вспомнил, как бросил беременную гражданскую жену.