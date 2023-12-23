Хирург Тимур Хайдаров перечислил главные мифы о пластических операциях

Пластический хирург Тимур Хайдаров назвал мифом утверждение о том, что мужчины обычно выступают против «тюнинга» жен. По его словам, понимающие супруги с радостью соглашаются на изменение тела своих избранниц, лишь бы они чувствовали себя комфортно и уверенно.

«Нередко бывает, что, приходя мужчины, начинают перечислять: хочу первое, второе, третье. Девушка сидит, молчит. Я говорю — подождите, это не ТО, вы не машину привезли. Девушке, жене с этим жить, ей носить эту красоту, поэтому пусть она решает», — рассказал Хайдаров в беседе с Пятым каналом.

Он также отметил, что часто мужчины часто задают нелепые вопросы. Например, многих волнует, не лопнут ли импланты во время интимной связи. Кроме того, мужчины очень интересуются размером и формой имплантов, они буквально не дают своей избраннице выбрать, поэтому их приходится останавливать, чтобы пациентка решила все сама.

«Очень часто мужчины приводят ко мне своих жен. Если для девушки это какой-то комплекс, и она чувствует себя неуверенно, то любящий мужчина будет помогать ей решить этот вопрос не только успокаиванием, но и походами к пластическому хирургу», — заключил Хайдаров.

Напомним, в июле текущего года певица Слава пожаловалась, что Хайдаров изуродовал ей грудь в результате неудачной операции. По словам артистки, через месяц после манипуляции она обнаружила, что грудь стала асимметричной.

Ранее хирург Хайдаров заявил, что все скажут «вау» после нового преображения 56-летнего певца Филиппа Киркорова. По словам медика, увидеть итоговый результат преображения поп-короля можно будет во время его весеннего шоу.