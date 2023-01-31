«В шоке!»: Яна Рудковская пожаловалась на бизнес-класс за полмиллиона рублей
Телеведущая Яна Рудковская потратила на перелет Париж-Стамбул-Москва 500 тыс. рублей.
Супруга фигуриста Евгения Плющенко только что вернулась с Недели высокой моды, где посещала салоны топ-дизайнеров.
Дорога из Парижа в Москву сегодня, как известно, лежит либо через Дубай, либо через Стамбул.
Рудковская выбрала второй вариант, и поначалу все шло прекрасно.
Яна даже выложила короткое видео из шикарного авиалайнера, доставившего ее в турецкую столицу.
Тем разительней оказался контраст с бизнес-классом второго самолета, где кресла стояли, как в эконом-классе, никаких перегородок не существовало, и даже стюардессы, по словам Рудковской, «были шоке».
- У меня проблемы со спиной! Это главная причина моих перелетов в бизнес-классе, - пояснила телеведущая.
И добавила, что в Москве вышла «с кривой спиной».
- Лучше было через Дубай, займет дольше времени, но будет комфортнее, - считает Рудковская.
К слову сказать, билет за двойной перелет обошелся каждому из пассажиров в полмиллиона рублей, сообщает Газета.Ru.