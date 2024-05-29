Пластический хирург Тимур Хайдаров подал в суд на пристава-исполнителя. Об этом стало известно 29 мая.

Telegram-канал «Звездач» опубликовал скриншот, из которого следует, что истцом выступила клиника Хайдарова «Ай Кью Пластик». Ответчик – судебный пристав-исполнитель Савеловского ОСП Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. Третьим лицом по делу выступает территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Суть иска не раскрывается. Дело относится к категории экономических споров по административным и иным публичным правоотношениям.

Ранее сообщалось, что клинику Хайдаров опечатали. До этого были задержаны двое сотрудников учреждения 28 и 45 лет. В отношении них проводились следственные действия.