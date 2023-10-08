Лера Кудрявцева рассказала о бывших мужа

Лера Кудрявцева поделилась своим мнением о возможном свидании ее супруга Игоря Макарова с его бывшей возлюбленной.

Оказалось, что такому телеведущая не даст случиться. По ее мнению, она у мужа «одна единственная».

Кудрявцева в разговоре с журналистами Telegram-канала «А теперь внимание!» добавила, что переживать даже нет повода. У Макарова просто нет бывших партнерш.

Кудрявцева также прокомментировала свидание с ее бывшим партнером — Сергеем Лазаревым. Оказалось, что Макаров не возражает насчет таких встреч. Она объяснила, что муж нормально познакомился с Лазаревым.

Напомним, что Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева находились в отношениях в течение четырех лет, и после расставания остались друзьями. В 2013 году телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.

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