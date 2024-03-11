Пластический хирург оценил состояние лица Пугачевой на недавнем видео

Пластический хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов оценил состояние лица и кожи у певицы Аллы Пугачевой на недавнем видео. По его словам, несмотря на операции, возраст берет свое - есть следы от подсеченных мимических мышц.

Комментарий специалиста приводит Life.ru.

«Все проведённые блефаропластики, брoулифт, эндoтиновый лифтинг, подтяжки лица… со временем не смогут скрыть дряблость, истончeнность кожи», - сказал Умнов.

Хирург полагает, что, скорее всего, Примадонна делала все эти операции. Несмотря на вмешательство врачей, от старения не убежать. По словам специалиста, последствия подсечения мимических мышц и, возможно, повреждений ветвей лицевого и трoйничного нервов видны.

Ранее Пугачева записала видео вблизи, на котором оскорбила певца Стаса Михайлова. Артистка хриплым голосом высказалась о словах коллеги, который заявил, что уехавшие артисты «еще приползут на коленях». Шутя, Пугачева сказала, что не может встать на колени в силу возраста. Также, по ее мнению, «нормальные люди» не собираются возвращаться. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может». В конце обращения Пугачева назвала исполнителя нецензурным словом.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что подобные высказывания «не красят женщину такого калибра». Он встал на защиту Михайлова и не увидел в его словах ничего оскорбительного.