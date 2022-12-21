Пластический хирург объяснил, откуда взялись странные шрамы на груди Бузовой
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Певица и телеведущая Ольга Бузова минувшим вечером посетила модную премию, где произвела фурор своим видом. Знаменитость вышла на дорожку в платье с опасным вырезом, который обнажил нижнюю часть ее груди. Внимательные фанаты заметили следы на теле красавицы, похожие на шрам после операции. Журналисты обратились за консультацией к врачу.
Пластический хирург Филипп Выступец рассмотрел фотографии и видео звезды. Мужчина пришел к выводу, что Ольга не прибегала к помощи специалистов, которые могли изменить форму ее бюста или увеличить размер. Врач уверен, что след на теле девушки остался из-за неправильно подобранного наряда.
«Пластики груди и маммопластики у Бузовой я не могу наблюдать. Потому что ее платье — специфическое. Ее ремешок, который находится на верхнем склоне и на середине груди, просто немножко давит на грудь и, соответственно, выдавливает нижний склон груди. То есть, это такой обратный пуш-ап, так называемый», – рассказал Выступец 5-tv.ru.
Фото: 5-tv.ru
Сама певица не раз говорила, что хочет сохранить свою натуральную красоту, поэтому не собирается ложиться под нож хирурга. У нее была мысль увеличить размер груди после громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, но звезда быстро поняла, что не хочет этого делать. Сейчас она считает, что это были просто комплексы, навязанные ей мужчиной.
Ранее мы писали о том, как Бузова с торчащими сосками чуть не оконфузилась на сцене.