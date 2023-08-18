НАШ ШОУБИЗ
17:58, 18 августа 2023
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Пластический хирург написал заявление на Мамаеву, обвинившую его в домогательствах во время операций

Врач написал заявление на Мамаеву, обвинившую его в домогательствах на операциях.

Пластический хирург написал заявление на Мамаеву, обвинившую его в домогательствах во время операций

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

На блогершу и бывшую жену футболиста Павла Мамаева Алану подали заявление о распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство. С соответствующим заявлением обратился пластический хирург Вардан Хачатрян. Ранее знаменитость обвинила его в домогательствах во время операций.

Мамаева была не единственной, кто написала заявление в прокуратуру на врача. Нашлись и другие пациентки, сообщившие о сексуальных домогательствах.

Хачатрян считает, что девушки вступили в сговор и пытаются опорочить его. Он решил написать ответное заявление.

Подробности сообщил Telegram-канал Baza. К делу подключились сотрудники ОВД по Обручевскому району.

Ранее певицы Слава и Любовь Успенская обвинили хирурга Тимура Хайдарова в неудачной пластике. Он нанял адвоката – дело врача будет вести Александр Добровинский.

На фоне скандала Хайдаров уехал за границу – приемы были перенесены. Слава предположила, что хирург решил скрыться от наказания за рубежом.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал Baza
Теги:
Алана Мамаева
пластическая хирургия
заявление
домогательства
операция
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