Пластический хирург написал заявление на Мамаеву, обвинившую его в домогательствах во время операций

На блогершу и бывшую жену футболиста Павла Мамаева Алану подали заявление о распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство. С соответствующим заявлением обратился пластический хирург Вардан Хачатрян. Ранее знаменитость обвинила его в домогательствах во время операций.

Мамаева была не единственной, кто написала заявление в прокуратуру на врача. Нашлись и другие пациентки, сообщившие о сексуальных домогательствах.

Хачатрян считает, что девушки вступили в сговор и пытаются опорочить его. Он решил написать ответное заявление.

Подробности сообщил Telegram-канал Baza. К делу подключились сотрудники ОВД по Обручевскому району.

Ранее певицы Слава и Любовь Успенская обвинили хирурга Тимура Хайдарова в неудачной пластике. Он нанял адвоката – дело врача будет вести Александр Добровинский.

На фоне скандала Хайдаров уехал за границу – приемы были перенесены. Слава предположила, что хирург решил скрыться от наказания за рубежом.