Пластический хирург Гончарова перечислила, какие процедуры делала «Миссис Россия – 2023»

После финала конкурса «Миссис Россия -2023» в Сети до сих пор не утихают возмущения пользователей по поводу победительницы. Люди уверены, что Наталья Оскар получила титул незаслуженно, ведь в состязании красавиц должна побеждать натуральность, а не работа пластического хирурга. По словам аудитории, обладательница главного приза слишком многое переделала в своей внешности, поэтому не имела права конкурировать с другими женщинами.

Пластический хирург Иляна Гончарова оценила лицо новой «Миссис Россия» и пришла к выводу, что она действительно делала различные процедуры, чтобы усовершенствовать себя. Так, Наталья вполне вероятно вкалывала ботокс и филлеры.

«Филлеры в губах, так как губы довольно пухлые и слегка подвёрнутые, а также ботокс в зоне лба, так как у девушки полностью отсутствует мимика в верхней трети лица», - отметила специалист в беседе с изданием Life.ru.

Впрочем, других вмешательств во внешность Гончарова не увидела. По ее словам, все остальное у Оскар естественное, а отторжение публики она получает из-за излишней ретуши снимков в социальным сетях, ведь люди видят сильную разницу между фотографиями и реальностью.

Ранее организатор конкурса «Миссис Россия — 2023» заступилась за победительницу Наталью Оскар после волны критики в Сети.