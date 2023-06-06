«Обрабатывает свои снимки»: организатор конкурса «Миссис Россия» ответила на критику победительницы

В Москве состоялся финал конкурса «Миссис Россия мира — 2023». После оглашения имени победительницы, на нее посыпались негативные комментарии от хейтеров по поводу внешности. Организатор турнира Ирина Кирсанова даже заступилась за женщину. Об этом сообщается на сайте Woman.ru.

Отмечается, что итоги конкурса вызвали вопросы у зрителей. Победительница будет представлять нашу страну на конкурсе «Мисс мира», который пройдет в декабре в Лос-Анджелесе.

За звание первой красавицы страны боролись 76 участниц. 15 членов жюри ставили свои оценки. Победу единогласным решением присудили Наталье Оскар. Она получила приз – отдых на Бали с проживанием в роскошном отеле.

Подчеркивается, что победительнице 33 года, она замужем и воспитывает дочку. В социальных сетях у нее идеальные кадры. Но зрители заметили, что на сцене она предстала с совсем другой внешностью. Фотографии с награждения оказались не самыми удачными.

Организатор конкурса Ирина Кирсанова рассказала, по каким критериям выбирали победительницу.

«В этом составе больше женщин, которые не приближены к параметрам моделей. Все-таки мы конкурс материнства и благотворительности. Все участницы замужние, с детьми. На сцене мы увидели обычную статистическую женщину со своими формами», – сказала организатор.

Она добавила, что не все были супервысоких параметров. Организаторы видели отклики про внешность победительницы и прокомментировали их.

«На самом деле в жизни Наталья очень красивая. Конечно она, как и любой человек, ведущий соцсети, обрабатывает свои снимки. Хотя я не понимаю, зачем ей нужны фильтры, раз она такая красивая», – подчеркивает Кирсанова.

По ее словам, это очень умная женщина, в совершенстве говорящая на английском языке. Она очень хорошо подготовилась, у нее был сильный творческий номер. Победа честная.

«У нас было 15 членов жюри и много этапов прошло. Я могу сказать, что единогласно жюри выбрали ее», — заключила Ирина Кирсанова.

На финал поддержать Наталью прилетели муж и друзья.

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