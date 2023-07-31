Пластический хирург Аршакян объяснил неровности у Пугачевой в области подбородка

Певица Алла Пугачева находится на стадии реабилитации после пластической операции. Об этом заявил пластический хирург Вардан Аршакян, комментируя отеки и неровности на лице Примадонны.

По его словам, на подбородке у певицы могли сделать операцию по заполнению недостающих объемов мягких тканей. Часто для этого используют пересадку собственной жировой ткани. Это востребованная и безопасная процедура, однако у нее есть негативные последствия.

«Жировая ткань может неровно распределиться. Что мы и наблюдаем на лице Аллы», - сказал врач сайту mk.ru.

Аршакян уверен, что Пугачева «сделала что-то с губами» и перенесла операцию на нижних веках. Он увидел у певицы предсидром «круглого глаза», но допустил, что артистка находится на этапе реабилитации. В ближайшее время все проблемы с лицом могут разрешиться после определенных процедур.

Врач полагает, что Пугачевой сделали подтяжку лица. Однако на расстоянии точно описать все процедуры на ее лице сложно – нужен осмотр, подчеркнул врач.

Напомним, певица посетила фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Пугачева выглядела исхудавшей и была одета при этом в микрошорты и черную футболку.