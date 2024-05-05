Планы рухнули: дочери Ксении Бородиной заболели во время путешествия в США

Ксения Бородина отправилась в отпуск в США с дочерями Марусей и Теей. Семья планировали четырехдневное путешествие на машине. Но обе девочки заболели.

О неприятностях Бородина рассказала в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Она пояснила, что у девочек повысилась температура, а таблетки можно купить только по рецепту.

«Всегда тяжело, когда дети болеют, особенно в путешествии. У нас тут такая насыщенная программа, каждый день расписан, и тут на тебе», — поделилась расстроенная звезда.

По словам телеведущей, никакие лекарства не помогают девочкам: приходится сбивать температуру то одной, то другой. Бородина призналась, что это очень тяжело, когда болеют сразу два ребенка.

Но Ксения отличается сильным характером и всегда стойко переносит трудности. Она поблагодарила поклонников за поддержку. Фанаты скинули ей адреса аптек и помогли разобраться в ситуации.

Бородина прилетела в США не просто так: она хотела познакомить Теону с родными ее отца. Так, девочке удалось впервые встретиться с двоюродными сестрами.

Телеведущая была два раза в браке. В 2008 году она стала супругой бизнесмена Юрия Будагова. В 2009 году у них родилась дочь Маруся. Пара развелась в 2011 году. В 2015 году Бородина вышла замуж за Курбана Омарова, в этом же году у них появилась на свет Теона. Супруги расстались в 2021 году.

Ранее пластический хирург рассказала, как Ксения Бородина превратилась из обычной девушки в красотку.