Вмешательства во внешность были: как Ксения Бородина превратилась из обычной девушки в красотку
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Телеведущая Ксения Бородина в своих соцсетях уверяет, что предпочитает естественность и натуральность. Она отрицает какие-либо серьезные манипуляции на своем теле и тем более на лице. Однако те, кто помнит знаменитость по «телестройке», уверены: вмешательства во внешность были. Ну, не может обычная симпатичная девушка к пятому десятку взять — и превратиться в одну из самых сногсшибательных дам на нашем телевидении. О том, ложилась ли светская львица под скальпель, вместе с сайтом «Страсти» разбиралась пластический хирург Юлия Оконская.
Эксперт уверена, что изящный нос, четко обозначенные углы нижней челюсти, как у голливудской актрисы Анджелины Джоли, в первую очередь — заслуга силы воли самой ведущей. Она похудела, что не преминуло сказаться и на внешности. Впрочем, сделать нос уже, а прочие черты лица изящнее могли помочь и филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Пластический хирург уверена, что носа Бородиной скальпель не касался. У нее до сих пор сохраняется небольшая деформация спинки.
«Видно, что Ксения регулярно посещает косметолога. Отсутствие сильных складок и заломов на лице, активной мимики говорит о ботулинотерапии. Форма подбородка за 10-15 лет существенно не изменилась. Но, возможно, филлеры в нижней трети лица отвечают за сохранение четкого и подтянутого овала. Тем не менее телеведущая, кажется, открыла секрет вечной молодости и точно знает, как выглядеть значительно моложе своих лет. Все косметологические процедуры она использует, ориентируясь на принцип умеренности».
Юлия Оконская
Пластический хирург
Что касается губ, то сохранить четко очерченную форму, по мнению хирурга, помогает гиалуроновая кислота. При этом знаменитость во всем стремится к естественности, оттого губы на ее лице смотрятся очень гармонично. Кроме того, со временем Ксения явно научилась грамотно наносить макияж. Или же она пользуется услугами профессиональных визажистов высочайшего класса.
С помощью декоративной косметики теледива умело маскирует свои недостатки и подчеркивает достоинства.
Сама же Бородина в своих соцсетях порой делится секретами молодости и красоты. К ним она относит регулярные занятия фитнесом, увлажняющие процедуры для кожи, правильное питание и чистую питьевую воду. Она никогда не расстается со своими любимыми патчами для глаз и предпочитает отдыхать и спать в комнате с прохладным воздухом. Ведущая полагает, что холод бодрит и дольше сохраняет свежесть кожи.