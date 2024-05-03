Вмешательства во внешность были: как Ксения Бородина превратилась из обычной девушки в красотку

Телеведущая Ксения Бородина в своих соцсетях уверяет, что предпочитает естественность и натуральность. Она отрицает какие-либо серьезные манипуляции на своем теле и тем более на лице. Однако те, кто помнит знаменитость по «телестройке», уверены: вмешательства во внешность были. Ну, не может обычная симпатичная девушка к пятому десятку взять — и превратиться в одну из самых сногсшибательных дам на нашем телевидении. О том, ложилась ли светская львица под скальпель, вместе с сайтом «Страсти» разбиралась пластический хирург Юлия Оконская.

Эксперт уверена, что изящный нос, четко обозначенные углы нижней челюсти, как у голливудской актрисы Анджелины Джоли, в первую очередь — заслуга силы воли самой ведущей. Она похудела, что не преминуло сказаться и на внешности. Впрочем, сделать нос уже, а прочие черты лица изящнее могли помочь и филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Пластический хирург уверена, что носа Бородиной скальпель не касался. У нее до сих пор сохраняется небольшая деформация спинки.