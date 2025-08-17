Планирует устроить большой тур по России: экс-звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский стал певцом

Венцеслав Венгржановский, бывший участник «Дома-2», стал певцом. Осенью звезда телешоу планирует масштабный тур по городам страны, передает Telegram-канал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что Венцеслав начнет с концертов в Печоре и Коряжме. Также стала известна стоимость кооперативов с участием артиста. За 150 тысяч рублей он готов спеть на закрытом мероприятии.

Венгржановский, помимо исполнения композиций, может и выступит в роли ведущего. Что касается райдера Венцеслава, то в нем нет каких-либо заоблачных требований. Экс-участник «Дома-2» просит отель не ниже 4−5 звезд, 2,5 тысячи рублей суточных и воду с фруктами в гримерке.

Ранее бывшая жена новоиспеченного певца рассказала о его кредитах и жизни «впроголодь». У шоумена были долги на сотни тысяч рублей.