Билеты стоят от 125 тыс. рублей: где ушедший со сцены Валерий Леонтьев будет выступать в Новый год

Уехавший в США Валерий Леонтьев, объявивший о завершении карьеры, как оказалось, не планирует окончательно уходить со сцены. Певец выступит на гала-вечере в Дубае в новогоднюю ночь. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль» и публикует афишу концерта.

По информации источника, мероприятие пройдет 31 декабря в концертном зале The Theater Dubai. Утверждается, что концерт станет «незабываемым новогодним событием». На сцене, помимо Валерия Леонтьева, выступят Владимир Кузьмин, звезда группы Modern Talking Дитер Болен и Люся Чеботина. По данным канала, стоимость билета на гала-вечер составляет от 125 тыс. до 240 тыс. рублей.

Напомним, осенью артист произвел фурор, когда впервые за пять лет вышел на большую сцену. Валерий Леонтьев, уже долгое время живущий в США, вернулся в Россию, чтобы принять участие в праздничном вечере в честь 70-летия Игоря Крутого 8 ноября. Валерий Леонтьев исполнил песню «Занавес», а зрители с восторгом его встретили. После концерта в Москве певец заявил, что не планирует возвращаться на сцену.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Павел Рудченко высказался о возвращении 75-летнего Валерия Леонтьева к концертной деятельности. Эксперт отметил, что артисту «уже тяжело» отрабатывать полноценные концерты, однако он не исключил «разовые выступления» знаменитости.