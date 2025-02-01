«Планируем разработать закон»: как Дмитрий Тарасов борется с хейтерами, оскорбляющими его детей

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко хотят создать закон, чтобы уберечь детей от оскорблений.

Футболист вместе со своей супругой активно ведут социальные сети, где рассказывают все о личной жизни и даже показывают наследников. Однако не все подписчики благоприятно отзываются о их детях.

Тарасов и Костенко устали получать оскорбления в сторону семьи, из-за чего решились на крайние меры, чтобы изменить ситуацию. По словам Дмитрия, он готов терпеть грубые слова в свой адрес, но не в сторону любимых детей.

Для того, чтобы остановить хейт в сторону семьи, Тарасов вместе с супругой решились пойти на крайние меры. Звездная пара заявила о своем желании начать бороться с кибербуллингом на законодательном уровне. Подробности приводит Super.

«Мы с Настей сейчас вообще планируем разработать закон по буллингу, происходящему в интернете. Если мы соберем все, что пишут о нашей семье, это, как минимум, статья на людей, которые могут оскорбить ребенка... Это ужасные люди, я считаю, и карму никто не отменяет», — признался футболист.

Кроме того, супруга Дмитрия Анастасия привела статистку, в которой говорится, что пользователь тратит 40% времени на «разжигание войны» в социцальных сетях из-за грубости. Именно по этой причине необходимо разработать закон, запрещающий оскорбления на законодательном уровне.

Звездная пара уверена, что такой закон повысит уровень культуры населения в целом.

«На процентов пять-шесть уровень образования будет потихонечку повышаться. Если это еще будет наказуемо, то люди будут искать, где можно потратить свое время полезнее», — отметила Костенко.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов отказался от шоу с участием Бузовой.