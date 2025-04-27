«Плакали от счастья»: братья Сафроновы получили самую престижную премию иллюзионистов

Братья Сафроновы получили престижную награду – премию Мерлина. Шоу иллюзионистов «M.A.R.S. Притяжение» признали лучшим в мире.

Премию вручает международная ассоциация иллюзионистов. Президент организации Тони Хассини поздравил братьев с получением награды по видеосвязи. Он отметил, что выйти на один уровень с Дэвидом Копперфильдом, Пенном и Теллером, Зигфридом и Роем – цель всей жизни каждого иллюзиониста и дорогого стоит.

Премия Мерлина – самая престижная награда в мире циркового искусства. Она приравнивается к «Оскару» и «Эмми».

Как пояснил Сергей Сафронов, он отправил видеозапись шоу Хассини и две недели ждал ответа. Братья ничего не знали о его переговорах по премии. Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» внезапно остановил шестое шоу «M.A.R.S. Притяжение» в Москве, чтобы показать обращение президента ассоциации.

«Для братьев это была полная неожиданность, они плакали от счастья. А для меня это самое главное, – сделать моих братьев счастливыми», - признался Сафронов в разговоре с VOICE.

Иллюзионист добавил, что награда в первую очередь принадлежит Илье, который придумывает и создает все шоу братьев на протяжении 25 лет.

Ранее Сергей Сафронов признался, что сцена помогла ему вылечить рак. По словам артиста, когда он проходил лечение, старался занимать себя максимально работой. В этом намерении телеведущего поддержал врач, которому он до сих пор очень благодарен.