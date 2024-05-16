«Плакала в подушку»: Виктория Боня раскрыла последствия пластики

Блогер Виктория Боня призналась, что пережила большой стресс после сделанной в США пластической операции, так как сама себя не узнавала из-за отеков на лице.

«Отекшее лицо было в течение полугода. Я себя не узнавала, люди не узнавали, все говорили об этом. Я плакала в подушку и понимала, что очень сильно рискнула», — призналась блогер в беседе с NEWS.ru.

Виктория заверила, что больше не планирует пластических операций, так как хирург обещал пожизненный эффект. При этом Боня заверила, что вообще собиралась стареть красиво, как это делает певица Ирина Салтыкова, но соблазнилась на «лисьи глазки».

По мнению Виктории, сейчас она выглядит гораздо лучше, чем полгода назад, но «вау-эффект» проявится позже.

Напомним, летом 2023 года Виктория Боня отправилась в Лос-Анджелес, чтобы сделать операцию у хирурга, который преобразил Беллу Хадид и Кендалл Дженнер. За операцию модель отдала почти 24 миллиона рублей.

Ранее пластический хирург Чиа Чи Као, оперировавший Боню по собственной методике, рассказал, что ранее блогер поддерживала красоту филлерами и аппаратной косметологией, но они «не поднимали» лицо.