«Плакала после начала СВО»: Яна Поплавская высказалась против участия Саши Бортич в российских фильмах

Актриса Яна Поплавская раскритиковала молодую коллегу Сашу Бортич и высказалась против съемок комедии с ее участием. Она уверена, что фильм не должен получить прокатное удостоверение.

В личном Telegram-канале Яна поделилась, что получила сообщение от поклонницы, которая призывала обратить внимание на деятельность Бортич. Поплавская изучила актрису и выяснила, что она публично негодовала в 2022 году, когда началась специальная военная операция. Также она высказывалась и о других общественно-политических событиях в стране.

«Называла Конституцию и Уголовный кодекс РФ «бумажками» и плакала после начала СВО. Александра Бортич - уроженка Белоруссии, когда там были волнения в 2020-м году, актриса выступила против Александра Лукашенко и поддерживала оппозицию», - заявила Поплавская.

Актриса уверена, что, если фильму «Будь моим парнем», в котором снимается Саша, выдадут прокатное удостоверение, то это покажет поддержку оппозиционеров в России.

Ранее Яна Поплавская отреагировала на выступление Ивана Урганта в Израиле. Она обвинила его в глумлении над песней Олега Газманова.