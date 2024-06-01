«Плакала от счастья»: Регина Тодоренко вернулась в Россию и воссоединилась с мужем и детьми

Телеведущая Регина Тодоренко вернулась в Россию из командировки в Китай и воссоединилась с супругом, певцом Владом Топаловым, и детьми. В личном блоге знаменитость поделилась кадрами с семьей и рассказала, как прошла встреча с родными.

Регина Тодоренко сообщила, что вернулась из Китая, куда ездила по работе. В аэропорту ведущую шоу «Новая Фабрика звезд» встретили муж Влад Топалов вместе с их детьми, пятилетним Майклом и полуторагодовалым Мирославом. Вернувшуюся домой артистку ждал трогательный сюрприз от детей: они подготовили для знаменитости плакат с отпечатками своих рук.

«Мама, с возвращением! Мы тебя любим!» — было написано на плакате.

По признанию Регины Тодоренко, она была растрогана сюрпризом от родных и не смогла сдержать слез. Телеведущая опубликовала в соцсети снимки со встречи с мужем и детьми.

«Плакала ли я? Конечно! От счастья, что наконец-то могу вас обнять, поцеловать и рассказать миллион своих историй, прочитать сказки о самых необычных местах, в которых я побывала! Люблю», — написала Регина Тодоренко.

Пользователи Сети поздравили знаменитость с возвращением к семье.

«Обожаю вас, ребята! Так трогательно, готовились и очень скучали по маме, плакат нарисовали, и все ваши парни приложили свои ладошки!», «Какие же вы замечательные!», «Будьте всегда вместе», «Какое счастье иметь такой тыл. Регина, вы волшебные все четверо», — написали в комментариях под постом артистки.

Ранее сообщалось о том, что Регина Тодоренко собирается родить третьего ребенка.