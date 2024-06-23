«Плакала»: как мать Жанны Фриске отреагировала на выступление в память о певице

14 июня в Москве состоялась «Премия МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», на которой сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья объединилась с золотым составом группы «Блестящие» на сцене, чтобы почтить память артистки. В личном блоге Наталья Фриске рассказала о реакции матери на выступление.

По словам сестры Жанны Фриске, их мама не смогла сдержать слез, увидев ее номер с «Блестящими» в память о певице. Сама Наталья Фриске призналась, что смогла справиться с эмоциями, поскольку «была более подготовлена».

«[Мама] так же, как и все, плакала. Я была более подготовлена, я выплакалась на репетиции… Было, конечно, морально это очень тяжело, — написала сестра Жанны Фриске.

На премии МУЗ-ТВ сестра Наталья Фриске вместе с группой «Блестящие» выступила на сцене и исполнила хит певицы «А на море белый песок» в память об артистке, которой не стало в 2015 году. Образ Жанны Фриске воссоздали с помощью искусственного интеллекта.

8 июля этого года Жанне Фриске исполнилось бы 50 лет. На Премии МУЗ-ТВ 2024 артистка посмертно удостоилась награды в специальной номинации «Легенда российской поп-музыки».

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Артистка узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.

Ранее мы писали о том, что отец Жанны Фриске признался, что ему стало плохо на премии МУЗ-ТВ, когда он увидел изображение певицы, созданное с помощью искусственного интеллекта. По его словам, у него возникли «проблемы с сердцем», и он «стал задыхаться».