Отец Фриске стал задыхаться, увидев изображение Жанны, созданное искусственным интеллектом

Отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что стал задыхаться, увидев изображение артистки, созданное с помощью искусственного интеллекта. Как выяснилось, организаторы хотели сделать сюрприз, но родственник признался – сначала испытал «шоковое состояние».

Комментарий Владимира Фриске приводит Woman.ru.

На премии МУЗ-ТВ певице посмертно вручили награду. На сцене выступили все солистки группы «Блестящие», а также сестра покойной исполнительницы.

После этого на экран вывели изображение Жанны, созданное ИИ. Находившийся в тот момент в зале отец певицы признался, что «не сразу разобрался».

«С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться, мне воды принесли девочки. Потом отошел», - поделился он первыми эмоциями.

Позже Владимир все обдумал и признался, что был рад «оживлению» дочери. Успокоившись, он позвонил продюсеру группы «Блестящие» Андрею Шлыкову и спросил, почему ему об этом не сказали. Шлыков признался, что «хотели сделать сюрприз».

«От таких сюрпризов можно и кондратий хватить», — привел он разговор с продюсером.

Ранее Владимир Фриске признался, что дарит всю любовь внучке Луне после запрета на общение с сыном Жанны Платоном.