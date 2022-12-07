«Плакала и вставала на колени»: Борисова дошла до унижений и все равно не получила желаемого

Дана Борисова всегда была откровенна со своими поклонниками. Недавно девушка рассказывала о том, что вместе со своей дочерью собирается улететь в Таиланд. Долгожданная поездка должна была состояться вчера, но этого, увы, не произошло.

Телеведущая всегда путешествует вместе с собакой, но, оказалось, что у Даны отсутствовали все необходимые документы для ввоза питомца на остров Пхукет. Речь идет про специальную справку, которая должна быть на тайском языке. Вот почему девушку не впустили в самолет. «Плакала, вставала на колени, творила всякую ерунду. Но нас развернули», — пожаловалась звезда.

Борисова покупала билеты от «Аэрофлота». Телеведущая убеждена, что ее сорвавшийся отпуск — вина авиакомпании, которая не предупредила о важности справки на собаку.

Тем не менее унывать Дана не собирается. Звезда сообщила, что уже купила новые билеты до Бангкока.