«Плакала»: Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет

90-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Алиса Фрейндлих не частый гость на светских вечерах, однако накануне Дня Победы артистка сделала исключение и посетила концерт оперной певицы Хиблы Герзмава. Уже после окончания выступления, Фрейндлих встретилась со знаменитостью и поблагодарила ее за концерт.

«Вы умница, вы преодолели своим темпераментом исключительно мужские песни. Я сейчас прослезилась. Мне было восемь лет, я была в госпитале и пела солдатикам: „Эх, дороги, пыль да туман“. Пела и плакала», — вспомнила она.