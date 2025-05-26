«Это дорого, долго и утомительно»: Ольга Зарубина несколько лет не видела дочь от Александра Малинина

Ольга Зарубина призналась, что уже несколько лет не виделась с единственной дочерью от брака с Александром Малининым. В беседе с mk.ru певица объяснила редкие встречи с Кирой фразой «жизненные обстоятельства сложились таким образом».

В 1985 году у Ольги Зарубиной и Александра Малинина родилась дочь Кира, однако вскоре после этого артисты расстались. Уже много лет Кира живет США и не планирует возвращаться в Россию. Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» не скрывает: она уже давно не виделась с наследницей и очень скучает по ней. Встретиться же с Кирой для певицы проблематично.

«Да, мы не виделись с Кирой уже несколько лет. Хотя общаемся каждый день: созваниваемся, переписываемся. Раньше я часто летала в Америку. Но сейчас очень затруднительно: прямых рейсов нет, нужно искать обходные варианты, через третьи страны. Это дорого, долго и утомительно», — поделилась Ольга Зарубина.

Бывшая жена Александра Малинина надеется, что дочь приедет сама летом, и «постоянно уговаривает» ее прилететь в Москву: «Жизненные обстоятельства сложились таким образом, что мы можем общаться чаще всего только по телефону».

По словам Ольги Зарубиной, Кира не думает о переезде в Россию, поскольку живет в Америке с пяти лет и привыкла к тому образу жизни, поскольку «ничего другого не видела».

Что касается общения Киры со знаменитым отцом, то артистка не скрывала: Александр Малинин не признает дочь и не желает с ней контактировать. Ольга Зарубина уверена: в этом есть «заслуга» нынешней жены певца Эммы.

«Встреча Киры с Александром была ужасной. Меня после этого довели до психоза, дочь была травмирована и уничтожена. Киру сломало отторжение отца. Но я не осуждаю Сашу за это. Я просто поняла, в каких обстоятельствах он находится. Человек не имеет слова и не может сам пойти навстречу Кире», — заявляла певица.

Ранее Ольга Зарубина впервые рассказала, как Александр Малинин издевался над ней в браке: «Он обесценивал все во мне».