«Плакал ребенок, слезы катились из наших глаз»: Маргарита Симоньян рассказала душераздирающую историю семьи

Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала трогательную историю своей семьи, способную довести до слез. В эфире авторского документального проекта «Ч. T. Д.» с Маргаритой Симоньян журналистка вспомнила, как ее двоюродный дед во время Великой Отечественной войны спас девочку в Белгородской области, а через 60 лет они снова нашли друг друга.

Как оказалось, в семье Маргариты Симоньян были истории, о которых невозможно молчать. Двоюродный дед знаменитости Арам Маркарян был участником Курской битвы и прошел всю войну на танках, но об одном моменте он вспоминал и спустя годы. Однажды во время боев в селе под Белгородом он спас маленькую девочку и только через 60 лет узнал о ее судьбе.

«Они освобождали деревню, услышали в одном из домов детский плач, командир взвода зашел в дом и выбежал оттуда с маленькой девочкой, у которой и лицо, и одеяло, в которое она была завернута, были в крови. Ребенка, которому на вид было года два-три, передали моему дедушке Араму Маркаряну. Он отвез девочку в санчасть, а потом 60 лет вспоминал этот эпизод и думал: выжила она или нет? И через 60 лет он ее нашел! Девочка выжила и все эти годы тоже его искала», — поделилась Маргарита Симоньян.

Главный редактор RT отметила: «Нашему солдату было все равно — своя девочка или чужая девочка, в Белгороде она родилась или в Берлине».

Также Маргарита Симоньян привела отрывок из воспоминаний деда, который рассказывал, что в день спасения малышки никто не мог сдержать эмоций.

«Дрожащим голосом командир взвода крикнул: „Проверьте все погреба, подвалы, сараи! Найдите мать ребенка!“ <…> Не договорив последние слова, наш отважный командир разрыдался. Мы, его солдаты, были потрясены… Плакал ребенок, обильные слезы катились из наших глаз. Все солдаты плакали тогда. Три раненых немца тоже заплакали», — рассказывал Арам Маркарян.

Ранее Маргарита Симоньян публично обратилась к сестре в день рождения: «Спасибо тебе».