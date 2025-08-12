«Плакал навзрыд»: Ваня Дмитриенко о реакции на сцену насилия с Пересильд в «Слове пацана»

19-летний певец Иван Дмитриенко рассказал о реакции на сцену насилия с участием возлюбленной Анны Пересильд в сериале «Слово пацана». Артист признался, что испытал очень сильные эмоции во время просмотра.

Иван увидел сериал еще до отношений с Анной. Недавно он пересмотрел картину вместе с 16-летней возлюбленной, и сцена, где героиню Пересильд насилуют, вызвала у артиста ужас.

«Мы сидим, смотрим, я поворачиваю голову, а слева сидит она, а там, из телевизора, она же орёт: „Помогите, спасите!“. С ней ужасные вещи делают. Мозг вообще не соображает, что это происходит», — поделился Дмитриенко в эфире шоу «Вопрос ребром» на YouTube.

Певец добавил, что сцена вызвала у него сильные переживания — Иван «навзрыд начал плакать» и даже хотел спасти любимую. При этом Анна отнеслась к увиденному на экране спокойно и заверила Дмитриенко, что это просто кино.

Слухи об отношениях дочери Юлии Пересильд с Иваном Дмитриенко появились в начале 2025 года. Анна появилась в клипе у певца, а после появлялась с ним на совместных мероприятиях. Сейчас пара уже не скрывает своих чувств. Недавно возлюбленные вместе вышли в свет в парных образах.