Актриса Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко впервые вышли в свет в парных образах

Актриса Анна Пересильд и певец Ваня Дмитриенко решили больше не скрывать свой роман. Они впервые вышли в свет вместе. На церемонии вручения премии «ТЭФИ» звезды не прятались от журналистов и соглашались на общие фото. Об этом сообщает People Talk.

Слухи об отношениях артистов ходят уже несколько месяцев. Весной этого года даже появилось подтверждение романа – СМИ подловили Анну и Ваню, когда они целовались возле ресторана. И даже после этого они продолжали отрицать то, что встречаются.

Однако, судя по всему, артисты решили больше не скрывать романтические отношения. 10 июня они впервые вышли на красную дорожку вместе, причем были в парных образах. Ваня был в черном костюме, а его спутница в черном платье длины макси. Для фото певец и актриса позировали в обнимку.

Напомним, что правду о романе пыталась выведать и журналистка Ксения Собчак. В интервью с Дмитриенко она несколько раз задавала вопрос о его связи с Пересильд, но Ваня все время уходил от ответа. В итоге он лишь признался, что очень хорошо относится к актрисе.

Ранее Юлию Пересильд засняли в объятиях нового предполагаемого бойфренда.