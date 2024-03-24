«Плачу и молюсь»: Ольга Бузова обратилась к россиянам в день общенационального траура

24 марта, в день общенационального траура, Ольга Бузова вышла на связь с подписчиками. В своем Telegram-канале певица призналась, что уже двое суток плачет из-за трагедии в «Крокус Сити Холле».

Бузова опубликовала свежий пост, в котором пожелала здоровья всем пострадавшим от теракта. Также звезда поделилась своими переживаниями.

«Мои мысли сегодня с каждым, кто пострадал, с каждым, кто с тревогой живет все эти дни. Я двое суток плачу и молюсь», – отметила исполнительница хита «Мало половин».

В конце Ольга поблагодарила всех, кто оказал помощь жертвам нападения террористов: людям, которые приходили сдавать кровь в гематологические центры, бизнесменам, которые раздавали пострадавшим чай и бесплатно перевозили их, и, в особенности, врачам.

«Вы настоящие герои! Сегодня вся страна как никогда едина», – заключила Бузова.

Напомним, теракт произошел вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла». Перед выступлением рок-группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди. Они стреляли в спины мирным гражданам и подожгли помещение.

Ранее своей реакцией на случившееся поделилась Лера Кудрявцева. Телеведущая отметила, что не может перестать плакать, когда видит, как люди помогают друг другу выйти из горящего «Крокуса».